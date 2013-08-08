Донецький Металург вибув з Ліги Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Донецьку відбувалася на тлі поразки «Металурга» тижневої давності у Тирані з рахунком 0:2.

Гра в Донецьку з самого початку була з перевагою господарів поля. А на 27-й хвилині «Металург» повів у рахунку. Велізар Димитров відмінно зіграв «в стінку» з Грегорі Нельсоном, отримав пас п'ятою від Джорджі Лазича і класно пробив у дальню «дев'ятку» воріт суперника - 1:0.

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Після цього "металурги" практично постійно атакували. Лазич і Димитров періодично небезпечно били по воротах, але м'яч вперто не йшов у рамку. До того ж, незважаючи на пропущений м'яч, піймав кураж воротар «Кукеса» Аргент Халілі.

За 15 хвилин до кінця матчу другу жовту картку і, як наслідок, вилучення заробив гравець «Кукеса» Енцо Малінді. Але навіть у більшості «Металург» не зміг забити гол, який допоміг би вирівняти становище за сумою двох матчів.

Таким чином, «Металург» став першою українською командою, що вибула в новому сезоні 2013/14 з боротьби в єврокубках. Представництво України скоротилося з шести до п'яти команд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пізно ввечері відбудеться ще один матч Ліги Європи за участю української команди. Одеський «Чорноморець» у Белграді зіграє з сербською «Црвеною Звездою». У цій парі перший матч в Одесі завершився перемогою українського клубу з рахунком 3:1.