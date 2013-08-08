Збірна України з пляжного футболу програла Польщі перший матч фіналу Євроліги

Як передає кореспондент УНІАН, гра в іспанській Торредембарра вдало почалася для українців.

Першу в матчі атакуючу комбінацію українців на 2-й хвилині завершив точним ударом Олег Зборовський. Втім, наприкінці першого тайму Вітольд Зебер вирівняв рахунок.

На тему: Збірна України з пляжного футболу зіграє у фіналі Євроліги

Далі на полі йшла абсолютна рівна гра аж до середини третього періоду. Але наприкінці матчу супернику поталанило більше. На 30-й хвилині Богуслав Сагановський вивів поляків уперед, а за дві хвилини Даніель Баран встановив остаточний рахунок матчу - 1:3.

Таким чином, збірна України вже на старті змагань істотно зменшила свої шанси на перемогу в турнірі. За регламентом змагань, 8 команд, які розбиті на дві групи, проводять одноколовий груповий турнір. За підсумками турніру, переможці груп зіграють у фіналі.

Як повідомляв УНІАН, фінал Євроліги проходить в Іспанії з 8 по 11 серпня.