Українська плавчиня завоювала «золото» на етапі Кубку світу

Українка Дарина Зевіна завоювала золоту медаль на дистанції 200 м плавання на спині на першому етапі Кубку світу FINA (Міжнародної федерації плавання) у Ейндховені (Нідерланди).

Як повідомили УНІАН у Федерації плавання України, у 25-метровому басейні Ейндховену українській спортсменці не було рівних. У попередньому запливі вона фінішувала з результатом 2 хвилини 03.32 секунди. У фіналі Зевіна здолала дистанцію за 2:02.04.

Друге місце розділили дві австралійки, які показали абсолютно однаковий час – учасниця Олімпійських ігор Белінда Хокінг та дворазова чемпіонка Олімпійських ігор Емілі Сібом.

Головний тренер збірної України Андрій Сердинов наголосив: «Дарина Зевіна – чемпіонка світу на короткій воді на дистанції 200 м на спині. Тож не дивно, що сьогодні їй вдалося обійти олімпійських чемпіонок та призерок чемпіонату світу, який нещодавно закінчився у Барселоні».

На цьому етапі змагань Зевіна також виступатиме на дистанції 100 м на спині.

За медалі Кубку світу змагатимуться й інші українські плавці: Вікторія Солнцева виступатиме на 50 та 200 м брасом, Андрій Говоров – на 50 м вільним стилем.

Ці змагання є першим етапом Кубка світу під егідою FINA.

Другий етап Кубку світу пройде 10-11 серпня у Берліні.