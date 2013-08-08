Українська плавчиня завоювала «золото» на етапі Кубку світу
Українка Зевіна завоювала «золото» на першому етапі Кубку світу FINA з плавання.
Українка Дарина Зевіна завоювала золоту медаль на дистанції 200 м плавання на спині на першому етапі Кубку світу FINA (Міжнародної федерації плавання) у Ейндховені (Нідерланди).
Як повідомили УНІАН у Федерації плавання України, у 25-метровому басейні Ейндховену українській спортсменці не було рівних. У попередньому запливі вона фінішувала з результатом 2 хвилини 03.32 секунди. У фіналі Зевіна здолала дистанцію за 2:02.04.
Друге місце розділили дві австралійки, які показали абсолютно однаковий час – учасниця Олімпійських ігор Белінда Хокінг та дворазова чемпіонка Олімпійських ігор Емілі Сібом.
Головний тренер збірної України Андрій Сердинов наголосив: «Дарина Зевіна – чемпіонка світу на короткій воді на дистанції 200 м на спині. Тож не дивно, що сьогодні їй вдалося обійти олімпійських чемпіонок та призерок чемпіонату світу, який нещодавно закінчився у Барселоні».
На цьому етапі змагань Зевіна також виступатиме на дистанції 100 м на спині.
За медалі Кубку світу змагатимуться й інші українські плавці: Вікторія Солнцева виступатиме на 50 та 200 м брасом, Андрій Говоров – на 50 м вільним стилем.
Ці змагання є першим етапом Кубка світу під егідою FINA.
Другий етап Кубку світу пройде 10-11 серпня у Берліні.