Сьогодні «Металург» і «Чорноморець» грають у Лізі Європи (ставки букмекерів)

Сьогодні в Донецьку і Белграді пройдуть матчі у відповідь третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в яких донецький "Металург" зіграє з албанським "Кукесом", а сербська "Црвена Звєзда" прийме одеський "Чорноморець".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, переможці цих пар вийдуть у раунд плей-офф відбірного турніру.

Донецький "Металург" перший матч тижневої давності в Албанії програв з рахунком 0:2. Для того, щоб пройти в наступне коло команді необхідно виграти або з таким самим рахунком 2:0, а потім прагнути перевершити суперника в додатковий час або серії пенальті, або вигравати в основний час з різницею в три м'ячі (3:0, 4:1 і т. д). Перемога "Металурга" з різницею в один-два м'ячі дасть змогу "Кукесу" вийти в наступний раунд. При різниці в два м'ячі (3:1, 4:2 і т. д.) на користь українського клубу, основним показником буде те, що албанська команда забила голи на полі суперника. А "Металург" у першому матчі в Тирані забити гол не зумів. Зрозуміло, також "Кукес" пройде в наступне коло, якщо зіграє внічию або виграє матч у Донецьку.

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За даними аналітиків букмекерських контор явним фаворитом гри в Донецьку є "Металург". Так, на перемогу дончан ставки приймаються з розрахунку 1,09 до 1, тоді як на нічию - 7 до 1, а на перемогу албанців - 21 до 1. Також, букмекери ставлять на прохід "Металурга" в наступний раунд турніру. Коефіцієнт на вихід "Металурга" в плей-офф становить 1,75 до 1, тоді як на "Кукес" - 2,15 до 1.

У свою чергу, "Чорноморець" в Одесі виграв у сербів з рахунком 3:1. Для проходження в наступний раунд одеситам можна навіть програти, але з різницею не більш ніж в один м'яч. За рахунку 2:0 в наступне коло виходить "Црвена Звєзда", яка забила гол в Одесі. За рахунку 3:1 буде призначено додатковий час, а потім у разі нічиєї - серія пенальті. Якщо ж рахунок буде результативнішим (4:2, 5:3 і т. д.), що малоймовірно, до наступного кола вийдуть одесити, які забили більше голів у Белграді. Природно, "Чорноморець" пройде далі і в разі нічиєї або перемоги.

Букмекери ставлять на перемогу сербів, але не з такою величезною перевагою як в парі "Металург" - "Кукес". Тут перемога "Црвени Звєзди" оцінюється в 1,98 до 1, нічия - в 3,25 до 1, перемога "Чорноморця" в 3,35 до 1. Щодо ставок на прохід у наступний раунд, то тут явний фаворит одеський клуб. На "Чорноморець" ставки приймають з розрахунку 1,222 до 1, на "Црвену Звєзду" - 4,6 до 1.

Гра "Металург" - "Кукес" почнеться о 19.15 за київським часом, а матч "Црвена Звєзда" - "Чорноморець" - о 21.30. Обидві гри покаже в прямому ефірі телеканал "Футбол".