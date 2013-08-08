Збірна України з футболу зберегла місце у Тор-30 ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних, в якому Україна зберегла 28-му позицію.

Як повідомляється в релізі ФІФА, новий рейтинг практично не зазнав змін порівняно з рейтингом червня-2013, оскільки за звітний період часу національні збірні проводили дуже мало товариських або офіційних матчів.

На рахунку української збірної 774 бали, і команда поділяє 28-ме місце з командою Чорногорії. Попереду знаходиться команда Данії (788), а рядком нижче - команда Швеції.

Абсолютно жодних змін не сталося у десятці сильних команд світу. Список, як і раніше, очолюють Іспанія, Німеччина, Колумбія, Аргентина, Голландія, Італія, Португалія, Хорватія, Бразилія і Бельгія.

Наступна версія рейтингу буде оприлюднена 12 вересня 2013 року, і у ній варто чекати на значні зміни. За цей час команди встигнуть провести по 1-2 товариських матчі, а також відбудуться два тури відбірного турніру до чемпіонату світу-2014.