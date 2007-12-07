Колишній наставник футбольного клубу "Челсі" португалець Жозе Моурінью погодився очолити збірну Англії по футболу. За інформацією газети The Sun, минулої ночі відбулися "секретні переговори" між Асоціацією футболу Англії (FA) і Моурінью, в ході яких португалець погодився очолити збірну.

Команда Англії з футболу залишилася без головного тренера 22 листопада 2007 року після поразки від збірної Хорватії. В результаті програшу Англія вперше за багато років залишилася без путівки на чемпіонат Європи. У зв`язку з цим і був звільнений наставник команди Стів Макларен.

Ім`я Моурінью як одного з найбільш ймовірних претендентів на пост тренера збірної Англії з`явилося в британських ЗМІ майже відразу ж після того, як пішла на спад хвиля уїдливих публікацій про провал рідної команди. На сторінці, присвяченій Моурінью у вільній онлайн-енциклопедії "Вікипедія", навіть з`явилося повідомлення про те, що португалець буде назначений наставником збірної Англії. Проте потім з`ясувалося, що до колишнього тренера "Челсі" FA з подібною пропозицією не зверталася

Лента.ру