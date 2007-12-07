Моурінью погодився очолити збірну Англії
Відбулися "секретні переговори"
Колишній наставник футбольного клубу "Челсі" португалець Жозе Моурінью погодився очолити збірну Англії по футболу. За інформацією газети The Sun, минулої ночі відбулися "секретні переговори" між Асоціацією футболу Англії (FA) і Моурінью, в ході яких португалець погодився очолити збірну.
Команда Англії з футболу залишилася без головного тренера 22 листопада 2007 року після поразки від збірної Хорватії. В результаті програшу Англія вперше за багато років залишилася без путівки на чемпіонат Європи. У зв`язку з цим і був звільнений наставник команди Стів Макларен.
Ім`я Моурінью як одного з найбільш ймовірних претендентів на пост тренера збірної Англії з`явилося в британських ЗМІ майже відразу ж після того, як пішла на спад хвиля уїдливих публікацій про провал рідної команди. На сторінці, присвяченій Моурінью у вільній онлайн-енциклопедії "Вікипедія", навіть з`явилося повідомлення про те, що португалець буде назначений наставником збірної Англії. Проте потім з`ясувалося, що до колишнього тренера "Челсі" FA з подібною пропозицією не зверталася