Українські баскетболісти вирушили на турнір до Сербії

Як повідомили УНІАН у Федерації баскетболу України, до Сербії відправилася делегація у складі 15 гравців із 17, які працювали з командою останніми днями. Артамонов і Дроздов приєднаються до команди вже на наступному зборі в Южному.

У Сербії команда візьме участь у турнірі "Трофей Белграда-2013", який стартує 10 серпня. За день до цього, тобто завтра, українці зіграють товариський матч проти збірної Чорногорії. У рамках турніру 10 серпня на команду Майка Фрателло чекає матч проти Сербії, а 11-го - проти Словенії або Туреччини, залежно від результатів першого дня. За регламентом турніру, переможці півфіналів наступного дня змагаються у фіналі за головний приз, а ті, що програли, розіграють 3 і 4 місця.

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Головний тренер команди Фрателло так прокоментував ситуацію з підготовкою до Євробаскету на даний момент: "Нам ще належить ухвалити рішення з приводу кількох гравців - чи залишаться вони у команді, чи нам доведеться від них відмовитися. Звичайно, я хочу побачити цих гравців у роботі настільки довго, наскільки це можливо. Зараз ми гратимемо в Сербії з трьома командами дуже високого рівня, і це добре для нас".

Також Фрателло поділився міркуваннями з приводу корисності майбутніх ігор: "Коли ми граємо на тренуваннях, неможливо одержати об'єктивну інформацію, не можна бути упевненим у всіх аспектах. Граючи з різними хлопцями щодня, можна об'єктивно перевірити наскільки ми сильні у нападі і в захисті. Все це буде корисним для нашого розвитку і зростання команди".

Нагадаємо, що національна збірна України з баскетболу веде підготовку до чемпіонату Європи.

Як повідомляв УНІАН, чоловічий Євробаскет-2013 відбудеться у вересні у Словенії.