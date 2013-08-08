Футболісти "Чорноморця" провели тренування в Белграді

Як повідомляє офіційний сайт клубу, головний тренер Роман Григорчук розраховує на всіх гравців основного складу.

У складі делегації 21 футболіст, тож у Белграді можуть вийти на поле:

воротарі Дмитро Безотосний, Євген Паст, Дмитро Безрук,

захисники Маркус Бергер, Крісті Вангелі, Євген Зубейко, Петро Ковальчук, Павло Кутас, Андерсон Сантана, Пабло Фонтанельо,

півзахисники Іван Бобко, Рінар Валєєв, Олексій Гай, Кирило Ковальчук, Володимир Прийомов, Андрій Слінкін,

нападаючі Олексій Антонов, Франк Джа Джедже, Анатолій Діденко, Лоренцо Рієра і Сергій Самодін.

Ввечері «Чорноморець» провів на стадіоні «Црвена звезда» тренування.

Як повідомляв УНІАН, перший матч в Одесі, що відбувся 1 серпня, завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:1.