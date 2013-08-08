Результати матчів Ліги чемпіонів

Зеніт - Нордшелланд 5:0 (1:0)

Хафнарфьордур - Аустрія Відень 0:0 (0:1)

Шериф - Динамо (Загреб) 0:3 (0:1)

Металіст - ПАОК 1:1 (2:0)

На цю тему: "Металіст" зіграв унічию з ПАОКом і вийшов до плей-офф Ліги чемпіонів

Ельфсборг - Селтік 0:0 (0:1)

Вікторія Плзень - Нимме 6:2 (4:0)

Легія (Варшава) - Мельде 0:0 (1:1)

Зюлте-Варегем - ПСВ Ейндховен 0:3 (0:2)

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Нагадаємо, що раніше в плей-офф вийшли Базель, Стяуа, Марибор, Шахтар (Караганда), Лудогорец, Фенербахче, Ліон.

9 серпня у жеребкуванні візьмуть участь 15 зазначених переможців третього кваліфікаційного раунду, а також 3 клуби, що посіли четверті місця в національних чемпіонатах (Шальке-04, Мілан, Пасуш де Феррейра) і 2 бронзових призери національних чемпіонатів (Арсенал і Реал Сосьєдад).

Металістовы, як несіяному учаснику жеребкування, суперника виберуть з п'ятірки сіяних: Арсенал, Мілан, Ліон, Шальке або Зеніт.