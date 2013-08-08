Склад збірної Ізраїлю з футболу на матч з Україною

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Ізраїлю, у складі команди до Києва прибудуть 24 гравці.

Гутман включив до списку таких футболістів. Воротарі - Ават ("Мальорка", Іспанія), Харуш ("Бейтар" Єрусалим), Амос ("Хапоель" Тель-Авів);

захисники - Шпонгін ("Монс", Бельгія), Габай ("Маккабі" Хайфа), Бен-Хаїм ("Стандард", Бельгія), Кейнан ("Маккабі" Хайфа), Тібі ("Маккабі" Тель-Авів), Гершон ("Беверен", Бельгія), Рікан ("Цюріх", Швейцарія);

півзахисники - Йєйні ("Маккабі" Тель-Авів), Альберман ("Маккабі" Тель-Авів), Натхо ("Рубін", Росія), Захаві ("Маккабі" Тель-Авів), Кейяль ("Селтік", Шотландія), Ради ("Маккабі" Тель-Авів), Меліксон ("Валансьєн", Франція), Езра ("Маккабі" Хайфа), Бенаюн (без команди), Рафаелов ("Брюгге", Бельгія);

нападаючі - Атар ("Реймс" Францію), Бен-Басат ("Тулуза", Франція), Шехтер ("Хапоель" Тель-Авів), Абухацира ("Маккабі" Хайфа).

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Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - Ізраїль відбудеться 14 серпня в Києві на НСК "Олімпійський".