У донецького «Металурга» - новий тренер
20:23, 07 серпня 2013Спорт
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Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) підписав контракт із новим головним тренером команди – Сергієм Ташуєвим.
Головним тренером донецького «Металурга» призначено Сергія Ташуєва / Фото : ТВі
Про це повідомив генеральний директор ФК «Металург» Євген Гайдук в інтерв'ю клубній прес-службі.
Гайдук зазначив: «Сергій Альбертович сьогодні ввечері був представлений команді. Російський фахівець має великий досвід роботи на посаді головного тренера. В тому числі й у клубах російської Прем'єр-ліга – ФК «Краснодар» і «Спартак» (Нальчик).
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За рішенням Ташуєва, готувати команду до матчу Ліги Європи з албанським «Кукесом», який відбудеться 8 серпня, буде в.о. головного тренера Володимир П’ятенко.
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