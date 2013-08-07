У донецького «Металурга» - новий тренер

Про це повідомив генеральний директор ФК «Металург» Євген Гайдук в інтерв'ю клубній прес-службі.

Гайдук зазначив: «Сергій Альбертович сьогодні ввечері був представлений команді. Російський фахівець має великий досвід роботи на посаді головного тренера. В тому числі й у клубах російської Прем'єр-ліга – ФК «Краснодар» і «Спартак» (Нальчик).

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За рішенням Ташуєва, готувати команду до матчу Ліги Європи з албанським «Кукесом», який відбудеться 8 серпня, буде в.о. головного тренера Володимир П’ятенко.