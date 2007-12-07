Блохін: жодного разу не чув з трибун «Ганьба!»

Відразу після спільного засідання виконкому і президії ФФУ, що прийняла відставку тренерського штабу збірної, ситуацію в розмові з кореспондентом "СЕ" прокоментував Олег Блохін.

Тренер розповів, що «відпускали» його не дуже охоче:

«Були пропозиції проголосувати: відпускати Блохіна чи ні. Але я заперечив: термін контракту закінчився, а прикувати ланцюгами до тренерської лавки неможливо».

Блохін поділився своїми відчуттями з приводу відставки:

«Змішані. Рішення далося непросто: чотири роки - не чотири дні. Чи добре, чи погано працював, але кістяк команди ми з помічниками створили, і наступникові не доведеться починати з нуля.

Не дивлячись на відчутну різницю в результатах, досягнутих минулого року і в нинішньому, жодного разу не чув з трибун криків "Ганьба!". Для мене це важливо», - відзначив тренер.

Питання чому тренер не погодився залишитися ще на один цикл, або два, з огляду на Євро-2012 Блохін залишив без відповіді:

«Малопридатне питання для публічного обговорення. Опущу його з вашого дозволу.»

З приводу своєї подальшої кар`єри Блохин відзначив: «.я більше не тренер збірної. Перший, кого про це повідомив, мій агент Шандор Варга. Подзвонив йому і доручив вести переговори з потенційними працедавцями. До сьогоднішнього дня тримав слово і ні з ким в контакт не вступав, що б там не писали в інтернеті.

Про те, коли може очолити новий клуб тренер поки не знає, каже поспіх тут ні до чого: «Поспішати не збираюся. Вибір залежатиме від відповідності умов роботи завданням, які будуть переді мною поставлені», - підсумував Блохін.

Football.ua