Керівництво Анжі визнало неефективність купівлі наддорогих гравців

Як сказано у заяві клубного керівництва на офіційному сайті клубу, "зміни бюджетних параметрів клубу викликані сучасними вимогами UEFA і пов'язані з необхідністю дотримання режиму фінансового Fair Play, при цьому вони не призведуть до істотних деформацій в житті команди і всієї структури, сформованої на сьогоднішній день в нашому клубі. Коригування кадрової політики буде спрямоване, в першу чергу, на довгострокову перспективу. При цьому не йдеться про якійсь масовий розпродаж футболістів. Клуб поважатиме всі контрактні зобов'язання перед гравцями".

Керівництво махачкалинського клубу визнало, що раніше зроблені кроки, спрямовані на швидке досягнення максимального спортивного результату із залученням дорогих гравців, не привели до успіху.

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"Формування команди будуватиметься, виходячи з довгострокової перспективи розвитку клубу, що, природно, припускає певні зміни в її кадровому складі. Створена нами футбольна академія Анжі - пріоритетний напрям розвитку, і акцент на це буде зроблено в першу чергу, зокрема й в частині спрямування фінансових потоків. Це також стосуватиметься й інших команд клубу, які повинні будуть готувати власних вихованців. І ми сподіваємося, що незабаром вони поповнять склад першої команди. Ми впевнені, що наші віддані вболівальники з розумінням поставляться до цих рішень і, як раніше, підтримуватимуть улюблену команду", - наголошується в заяві ФК "Анжі".

Також у клубі заявили про те, що власник команди Сулейман Керімов зібрав лідерів команди і запевнив, що всі вони будуть працевлаштовані й одержать суми, що належать їм за контрактом.

Напередодні ввечері російські ЗМІ заполонили чутки про те, що власник Анжі Керімов вирішив змінити вектор розвитку клубу, який буде орієнтований не на зірок, а на місцевих футболістів.

нагадаємо, ФК Анжі відомий на світовому футбольному ринку тим, що скуповував гравців провідних команд світу за нечувані гроші. У складі команди були зібрані такі зірки, як Самуель Ето`О, Роберто Карлос і багато інших. До останнього часу команду тренував авторитетний голландський фахівець Гус Хіддінк, який залишив дагестанський колектив тиждень тому.

Ця політики не принесла клубу-середнякові російської Прем'єра-ліги титулів ні на внутрішній, ні на міжнародній арені. У минулому сезоні команда посіла третє місце в підсумковій таблиці РФПЛ, а в Лізі Європи команда припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу.