Стаховський виступить на тенісному турнірі у Санкт-Петербурзі

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у попередньому списку 16 гравців.

На тему: Стаховський вибув з боротьби на Уїмблдоні в третьому колі

Крім Стаховського до складу учасників потрапили італійці Фабіо Фоньїні і Паоло Лоренцо, серб Янко Тіпсаревич, російські тенісисти Михайло Южний, Дмитро Турсунов, Євген Донськой, Олексій Богомолов, іспанці Фернандо Вердаско і Гільєрмо Гарсія-Лопес, латиш Ернест Гулбіс, словак Мартін Кліжан, кіпріот Маркос Багдатіс, румун Віктор Ханеску, аргентинець Орасіо Себальос і представник Узбекистану Денис Істомін.

Цього року St.Petersburg Open пройде з 14 по 22 вересня.