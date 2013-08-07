Стаховський виступить на тенісному турнірі у Санкт-Петербурзі
17:10, 07 серпня 2013Спорт
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Організатори міжнародного тенісного турніру St.Petersburg Open оголосили склад учасників на турнір 2013 року, в числі яких опинився українець Сергій Стаховський.
Стаховський виступить на St.Petersburg Open / Фото : tochka.net
Як повідомляє офіційний сайт змагань, у попередньому списку 16 гравців.
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Крім Стаховського до складу учасників потрапили італійці Фабіо Фоньїні і Паоло Лоренцо, серб Янко Тіпсаревич, російські тенісисти Михайло Южний, Дмитро Турсунов, Євген Донськой, Олексій Богомолов, іспанці Фернандо Вердаско і Гільєрмо Гарсія-Лопес, латиш Ернест Гулбіс, словак Мартін Кліжан, кіпріот Маркос Багдатіс, румун Віктор Ханеску, аргентинець Орасіо Себальос і представник Узбекистану Денис Істомін.
Цього року St.Petersburg Open пройде з 14 по 22 вересня.
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