ЗМІ: Вукоєвич повертається в Хорватію

Футболіст київського "Динамо" Огнен Вукоєвич найближчим часом перейде з українського клубу до хорватського "Динамо" із Загреба, пише Vecernji list.

Гравець, який втратив місце в основному складі київського "Динамо" при тренері Олегу Блохіні, провів другу половину минулого сезону в оренді в московському «Спартаку». Але російський клуб не захотів викупити гравця.

Повернувшись до Києва, Вукоєвич заявив, що боротиметься за місце в основному складі, але Блохін як і раніше його не бачить у команді.

За даними джерел хорватської газети, гравець хоче отримати постійну практику, зокрема, щоб потрапити до складу команди на чемпіонат світу-2014.

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Поки невідомо, перейде Вукоєвич у "Динамо" (Загреб) на правах оренди або підпише повноцінний контракт.

Також зазначимо, що хорватська команда має всі шанси потрапити в плей-офф Ліги чемпіонів і позмагатися за вихід у груповий турнір. У третьому кваліфікаційному раунді суперником "Динамо" є молдавський "Шериф". У першому матчі в Загребі господарі поля виграли з рахунком 1:0. Гра у відповідь відбудеться сьогодні в Тирасполі.