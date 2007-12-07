Результати матчів Кубка УЄФА

Московський Спартак виходить у плей-оф

Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го ігрового дня групового етапу Кубка УЄФА Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го ігрового дня групового етапу Кубка УЄФА Група E. Спартак (Москва) - Цюріх 1:0 (Титов 57), Байєр - Спарта 1:0 (Фрідріх 71) Група F. Аріс - Брага 1:1 (Роналдо Гіаро 26 - Лінц 6), Црвена Звезда - Болтон 0:1 (Макканн 45) Група G. Ольборг - Хетафе 1:2 (Прінца 90+2 - Пабло Ернандес 11, Гранеро 78), Андерлехт - Тоттенхем 1:1 (Гоор 68 - Бербатов 71 пен.) Група H. Аустрія (Відень) - Паніоніос 0:1 (Майсторович 90+1), Бордо - Хельсінборг 2:1 (Шамах 12, Жуссі 69 - Х.Ларссон 17)

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