Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

22:35, 06 грудня 2007
Спорт
897

На вісім команд - вісім забитих м`ячів

Фото REUTERS
У  шістьох з сьогоднішніх матчів  Кубка УЄФА зіграно по 45 хвилин.

Група F. Аріс - Брага 1:1 (Роналдо Гіаро 26 - Лінц 6), Црвена Звезда - Болтон 0:1 (Макканн 45)

Група G. Ольборг - Хетафе 0:1 (Пабло Ернандес 11), Андерлехт - Тоттенхем 0:0

Група H. Аустрія (Відень) - Паніоніос 0:0, Бордо - Хельсінборг 1:1 (Шамах 12 - Х.Ларссон 17)

У Группі E матчі закінчилися. Спартак (Москва) - Цюріх 1:0 (Титов 57), Байєр - Спарта 1:0 (Фрідріх 71).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter