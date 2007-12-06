Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

На вісім команд - вісім забитих м`ячів

У шістьох з сьогоднішніх матчів Кубка УЄФА зіграно по 45 хвилин. У шістьох з сьогоднішніх матчів Кубка УЄФА зіграно по 45 хвилин. Група F. Аріс - Брага 1:1 (Роналдо Гіаро 26 - Лінц 6), Црвена Звезда - Болтон 0:1 (Макканн 45) Група G. Ольборг - Хетафе 0:1 (Пабло Ернандес 11), Андерлехт - Тоттенхем 0:0 Група H. Аустрія (Відень) - Паніоніос 0:0, Бордо - Хельсінборг 1:1 (Шамах 12 - Х.Ларссон 17) У Группі E матчі закінчилися. Спартак (Москва) - Цюріх 1:0 (Титов 57), Байєр - Спарта 1:0 (Фрідріх 71).

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