Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА
22:35, 06 грудня 2007Спорт
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На вісім команд - вісім забитих м`ячів
|Фото REUTERS
Група F. Аріс - Брага 1:1 (Роналдо Гіаро 26 - Лінц 6), Црвена Звезда - Болтон 0:1 (Макканн 45)
Група G. Ольборг - Хетафе 0:1 (Пабло Ернандес 11), Андерлехт - Тоттенхем 0:0
Група H. Аустрія (Відень) - Паніоніос 0:0, Бордо - Хельсінборг 1:1 (Шамах 12 - Х.Ларссон 17)
У Группі E матчі закінчилися. Спартак (Москва) - Цюріх 1:0 (Титов 57), Байєр - Спарта 1:0 (Фрідріх 71).
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