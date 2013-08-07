Суркіс готовий продати Хачеріді навіть дешевше, але не Ахметову

Про це повідомляє "Проспорт".

Гравець ФК "Динамо" (Київ) Євген Хачеріді не зацікавлений у переході до донецького "Шахтаря".

У цьому запевняє президент клубу Ігор Суркіс. Він збентежений розмовами, що велися з гравцем без участі клубу.

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"Є ж поняття "фейр-плей". Будь-якому футболісту можна збільшити зарплату в два-три рази - це залежить від можливостей клубу. Два тижні тому, коли почалися подібні розмови, у мене була бесіда з Хачеріді. Женя мені сказав, що перехід до "Шахтаря" його не цікавить. Євген хоче виступати в Західній Європі", - зазначив Суркіс в інтерв'ю "Взгляду".

Якщо ж "Динамо" отримає пропозицію від європейського клубу, то обов'язково розгляне її. "І, цілком ймовірно, Женю буде продано за меншу суму в порівнянні з тією, яку зараз пропонує "Шахтар", - сказав Суркіс.