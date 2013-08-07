Маркевич переконаний, що рішення Лозаннського суду не вплине на гру з ПАОК

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Металіст», про це під час передматчевої прес-конференції заявив головний тренер харківського клубу Мирон Маркевич.

«Намагаємося не звертати на це увагу. Віце-президент був на базі, спілкувався з футболістами, пояснив ситуацію. Рішення Лозанни ніяк не вплине на команду», - сказав він.

Тренер наголосив, що футболісти не звертають уваги на матеріали у пресі, пов’язані з судовим процесом у Лозанні.

«Футболісти - професіонали, самі розуміють, що треба виходити і грати», - підкреслив Маркевич.

На цю тему: Результати матчів Ліги чемпіонів

Як відомо, сьогодні, о 20:00 у Харкові розпочнеться другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між «Металістом» та ФК «ПАОК» (Салоніки). Перша гра закінчилася перемогою харків’ян з рахунком 2:0. Обидва голи забив нападник Марко Девіч.

Як повідомляв УНІАН, матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян. Після матчу розгорівся скандал – харківський та львівський клуби звинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.

19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчу«Металіста» і «Карпат» був довічно усунений від будь-якої діяльності у футболі екс-гравець «Карпат» Сергій Лащенков і на п’ять років дискваліфікований спортивний директор «Металіста» Євген Красніков.

Генеральному директору львівського клубу Ігорю Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти «Карпат», які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на три роки умовно. Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни.

На цю тему: Арбітраж у Лозані визнав договірним матч 2008 року «Металіст» - «Карпати»

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозані визнав матч "Металіст"–"Карпати" договірним і застосував низку дисциплінарних та фінансових санкцій до гравців та керівництва ФК «Металіст» та ФК «Карпати».

Після цього у пресі з’явилася інформація про те, що Європейський футбольний союз (УЄФА) вивчить рішення CAS у справі «Металіста» й розгляне можливість допуску харківського клубу до участі в розіграші Ліги Чемпіонів 2013-2014 років.