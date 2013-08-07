До молодіжної збірної викликали 23 футболістів (список)

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, найбільше представництво в українській "молодіжці" отримав маріупольський «Іллічівець» та ФК «Севастополь», що делегували до збірної по три футболісти.

Свій збір наша команда розпочне 11 серпня, а вже 12 відбуде до Львова, де наступного дня на «Арені-Львів» зустрінеться з командою Греції.

Склад молодіжної збірної України виглядає таким чином:

воротарі: Євген Гальчук ("Іллічівець" Маріуполь), Артур Денчук ("Металіст" Харків);

захисники: Дмитро Рижук, Сергій Мякушко (обидва − «Динамо» Київ), Олександр Насонов («Металург» Донецьк), Іван Ордець («Іллічівець» Маріуполь), Павло Мягков («Зоря» Луганськ), Євген Неплях (ФК «Севастополь»);

півзахисники: Руслан Бабенко («Дніпро» Дніпропетровськ), Владислав Калитвинцев («Слован» Ліберець), Віталій Буяльський («Говерла» Ужгород), Андрій Цуріков («Динамо» Київ), Олександр Нойок («Металіст», Харків), Сергій Болбат, Кирило Ковалець (обидва − «Шахтар» Донецьк), Віталій Приндета («Волинь» Луцьк), Олександр Караваєв (ФК «Севастополь»), В’ячеслав Чурко («Іллічівець» Маріуполь), Євген Трояновський («Металург» Донецьк), Ігор Озарків («Карпати» Львів);

нападники: Пилип Будківський (ФК «Севастополь»), Віталій Іванко («АЕК» Ларнака), Владисилав Кулач («Іллічівець» Маріуполь).

Товариський матч молодіжних збірних Україна - Греція розпочнеться 13 серпня о 19.30.