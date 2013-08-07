Результати матчів Ліги чемпіонів

01:03, 07 серпня 2013
Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Маккабі (Т-А) - Базель 3:3. Перший матч 0:1

Стяуа - Динамо (Тбілісі) 1:1 (2:0)

Марибор - АПОЕЛ 0:0 (1:1)

Шкендербеу - Шахтар Караганда 3:2 (0:3)

Партизан Б - Лудогорец 0:1 (1:2)

Фенербахче - Зальцбург 3:1 (1:1)

Грассхопперс - Ліон 0:1 (0:1)

7 серпня відбудуться решта матчів:

Зеніт - Нордшелланд (Перша зустріч - 1:0)

Хафнарфьордур - Аустрія Відень (0:1)

Шериф - Динамо (Загреб) (0:1)

Металіст - ПАОК (2:0)

Ельфсборг - Селтік (0:1)

Вікторія Плзень - Нимме (4:0)

Легія (Варшава) - Мельде (1:1)

Зюлте-Варегем - ПСВ Ейндховен (0:2)

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