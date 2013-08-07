Результати матчів Ліги чемпіонів
01:03, 07 серпня 2013Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
Маккабі (Т-А) - Базель 3:3. Перший матч 0:1
Стяуа - Динамо (Тбілісі) 1:1 (2:0)
Марибор - АПОЕЛ 0:0 (1:1)
Шкендербеу - Шахтар Караганда 3:2 (0:3)
Партизан Б - Лудогорец 0:1 (1:2)
Фенербахче - Зальцбург 3:1 (1:1)
Грассхопперс - Ліон 0:1 (0:1)
7 серпня відбудуться решта матчів:
Зеніт - Нордшелланд (Перша зустріч - 1:0)
Хафнарфьордур - Аустрія Відень (0:1)
Шериф - Динамо (Загреб) (0:1)
Металіст - ПАОК (2:0)
Ельфсборг - Селтік (0:1)
Вікторія Плзень - Нимме (4:0)
Легія (Варшава) - Мельде (1:1)
Зюлте-Варегем - ПСВ Ейндховен (0:2)
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