Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Маккабі (Т-А) - Базель 3:3. Перший матч 0:1 Стяуа - Динамо (Тбілісі) 1:1 (2:0) Марибор - АПОЕЛ 0:0 (1:1) Шкендербеу - Шахтар Караганда 3:2 (0:3) Партизан Б - Лудогорец 0:1 (1:2) Фенербахче - Зальцбург 3:1 (1:1) Грассхопперс - Ліон 0:1 (0:1) 7 серпня відбудуться решта матчів: Зеніт - Нордшелланд (Перша зустріч - 1:0) Хафнарфьордур - Аустрія Відень (0:1) Шериф - Динамо (Загреб) (0:1) Металіст - ПАОК (2:0) Ельфсборг - Селтік (0:1) Вікторія Плзень - Нимме (4:0) Легія (Варшава) - Мельде (1:1) Зюлте-Варегем - ПСВ Ейндховен (0:2)

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