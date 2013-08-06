Найкращий футболіст Європи: Мессі, Рібері та Роналду - у трійці лідерів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив фінальний список претендентів на звання кращого гравця Європи минулого сезону. Як повідомляє прес-служба організації, до нього увійшли португальський півзахисник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі і французький хавбек мюнхенської "Баварії" Франк Рібері.

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Мессі в минулому сезоні став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 46-ма голами, чемпіоном країни, а також в четвертий раз у своїй кар'єрі отримав "Золотий м'яч" як кращий футболіст світу.

Роналду став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, забивши 12 м'ячів. Також в його активі 34 голи в чемпіонаті Іспанії.

Рібері разом з "Баварією" виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів.

Остаточні підсумки голосування будуть відомі 29 серпня в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Також на звання кращого гравця Європи претендували Роберт Левандовські ("Боруссія", Дортмунд), Арьєн Роббен, Томас Мюллер, Бастіан Швайнштайгер (всі - "Баварія"), Гарет Бейл ("Тоттенхем хотспур", Англія), Златан Ібрагімович ("Парі Сен -Жермен", Франція) і Робін ван Персі ("Манчестер юнайтед", Англія).