Виконком ФФУ прийняв відставку Блохіна (доповнена)

Головний тренер збірної України з футболу Олег БЛОХІН прийняв рішення піти у відставку.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі ФФУ, сьогодні відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, на якому О.БЛОХІН звітував про виступ команди у відбірному турнірі Чемпіонату Європи-2008. Підсумком наради стала добровільна відставка з посади самого наставника й усіх членів тренерського штабу.

О.БЛОХІН узяв на себе всю відповідальність за невдалий виступ збірної, не посилаючись на суб’єктивні фактори і висловивши вдячність президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ за те, що з боку федерації було створено оптимальні умови для продуктивної роботи.

Тренер заявив, що разом зі своїми колегами прийняв непросте рішення − не подовжувати контракт із ФФУ. Члени Виконкому намагалися дізнатися про мотиви такого кроку, проте О.БЛОХІН відмовився коментувати свій вчинок, але зазначив, що жодних перемовин з потенційними роботодавцями не вів, і визначатиметься з подальшою роботою після Виконкому.

У свою чергу, Г.СУРКІС відзначив, що після першого раунду переговорів з О.БЛОХІНИМ щодо можливої пролонгації контракту тренер узяв паузу, і лише згодом, у телефонній розмові, сказав президенту ФФУ, що твердо вирішив зосередитися на роботі в клубі. Виконком, оцінивши виступ збірної у кваліфікації до Євро-2008 як незадовільний, прийняв відставку головного тренера.

На брифінгу за участю Г.СУРКІСА та О.БЛОХІНА, що відбувся одразу після засідання, прізвища ймовірних кандидатів на посаду наставника національної збірної оприлюднені не були. Як зазначив президент ФФУ, він є противником поспішних кроків і готовий прислухатися до відповідних рекомендацій. Зі свого боку, О.БЛОХІН висловив побажання, аби його наступником став український спеціаліст.

Г.СУРКІС повідомив, що 14 січня у Загребі відбудеться зустріч представників збірних-учасниць шостої відбірної групи ЧС-2010 − Хорватії, Англії, України, Білорусі, Казахстану та Андорри. Імовірно, саме до цієї дати в української збірної буде новий головний тренер.

Як відомо, збірна України не вийшла у фінальну частину Євро-2008. 5 грудня з`явилися чутки, що О.БЛОХІН може очолити московський футбольний клуб, натомість сам О.БЛОХІН відмовився коментувати цю інформацію.