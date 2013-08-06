Суркіс: ?12 мільйонів за Хачеріді - явно мало

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував заяву Сергія Палкіна про те, що «Шахтар» зробив пропозицію щодо придбання Євгена Хачеріді за 12 мільйонів євро, сказавши, що ця сума не відповідає рівню гравця.

Як повідомляє сайт "Спорт-експрес в Україні" Суркіс заявив: "Так, ми одержали таку пропозицію. Але Хачеріді - один із ключових наших гравців, а крім того - футболіст збірної України, що має значення в світлі існуючого в нашому чемпіонаті ліміту на легіонерів. Та й запропонована «Шахтарем» сума явно не відповідає його рівню".

Раніше гендиректор "Шахтаря" на своїй сторінці в Facebook заявив про те, що зробив офіційну пропозицію "Динамо" про придбання гравця. Про реакцію самого Хачеріді поки нічого невідомо.