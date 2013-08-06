Ахметов офіційно запропонував ?12 мільйонів за гравця Динамо

Як повідомляє Чемпіон, про це генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін написав на своїй сторінці в "Фейсбуці".

"Сьогодні клуб зробив офіційну пропозицію ФК "Динамо" Київ з придбання Євгена Хачеріді. Клуб запропонував за футболіста € 12 мільйонів", - сказав він.

"За наявною у мене інформацією, Євген готовий перейти в ФК "Шахтар", - заявив Палкін.

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Раніше "Чемпіон" вже повідомляв про ймовірний трансфер Хачеріді у "Шахтар".