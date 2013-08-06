Український арбітр судитиме матч Ліги Європи

Арбітр другої категорії УЄФА Євген Арановський проведе матч Ліги Європи у Чорногорії.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, у четвер, 8 серпня, господарі поля "Младост" (Подгоріца) у рамках третього кваліфікаційного раунду турніру прийматимуть іспанську "Севілью". Перша зустріч завершилась перемогою іспанців з рахунком 3:0.

Допомагатимуть Арановському асистенти арбітра Семен Шлончак та Ігор Бицкало, а також четвертий арбітр Віталій Романов.

Спостерігатиме за роботою української бригади арбітрів фахівець із Румунії Ніколае Грігореску.