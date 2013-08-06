Український арбітр судитиме матч Ліги Європи
14:48, 06 серпня 2013Спорт
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Український футбольний арбітр Арановський отримав призначення на матч Ліги Європи.
Євген Арановський проведе матч у Чорногорії/ Фото: ФФУ
Арбітр другої категорії УЄФА Євген Арановський проведе матч Ліги Європи у Чорногорії.
Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, у четвер, 8 серпня, господарі поля "Младост" (Подгоріца) у рамках третього кваліфікаційного раунду турніру прийматимуть іспанську "Севілью". Перша зустріч завершилась перемогою іспанців з рахунком 3:0.Допомагатимуть Арановському асистенти арбітра Семен Шлончак та Ігор Бицкало, а також четвертий арбітр Віталій Романов.
Спостерігатиме за роботою української бригади арбітрів фахівець із Румунії Ніколае Грігореску.
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