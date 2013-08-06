Звільнився головний тренер донецького «Металурга»

Юрій Максимов залишає пост головного тренера донецького футбольного клубу «Металург».

Про це повідомив генеральний директор клубу Євген Гайдук в інтерв'ю клубній прес-службі.

Зокрема, Гайдук заявив: "У футболі все визначає результат. Наша команда, на жаль, невдало почала сезон як на внутрішній арені, так і в Лізі Європи. Керівники ФК "Металург" (Донецьк) ретельно проаналізували виступ команди у новому сезоні. Переговоривши з наставником команди Юрієм Максимовим, було ухвалено взаємне рішення про дострокове розірвання контракту з головним тренером "Металурга".

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Також Гайдук зазначив: "Це рішення зважене. Ми всі хочемо, щоб донецький "Металург" був сильніше, і постійно радував своїх шанувальників. Відзначу, що Юрій Максимов прагнув у своїй роботі привнести щось нове. Минулий сезон був непоганим для нашої команди, і підсумкове 5-е місце це підтверджує. ФК "Металург" (Донецьк) дякує Юрію Максимову за той час, який він тренував нашу команду. У пам'яті уболівальників залишаться яскраві перемоги, що запам'ятовуються. Ми бажаємо Юрієві Вільєвичу успіхів у подальшій тренерській кар'єрі".

До майбутнього матчу в Лізі Європи команду готуватиме виконуючий обов'язки головного тренера Володимир П’ятенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня "Металург" проведе матч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти албанського "Кукеса". Перший матч у Тірані завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.