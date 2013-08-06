ПАОК прибув до Харкова - на матчі з «Металістом» очікують аншлаг

Грецька команда “ПАОК” (Салоніки) прибула до Харкова для участі в кваліфікаційному матчі Лігі Чемпіонів з українським клубом “Металіст” всупереч розповсюдженій напередодні у пресі інформації про те, що через можливі санкції до «Металіста» після рішення Спортивного арбітражного суду в Лозані «ПАОК» не прилетить до Харкова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

«Вони приземлилися об 11.34. Все нормально», - підкреслили в «Металісті».

У прес-службі клубу також звернули увагу на те, що прес-конференція головного тренера клубу «ПАОК» відбудеться сьогодні о 18:00 на стадіоні «Металіст», а відкрите для ЗМІ тренування футболістів грецької команди – о 18:30.

У прес-службі повідомили, що на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між місцевим «Металістом» та клубом «ПАОК» (Салоніки), який відбудеться 7 серпня, вже реалізовано 38155 квитків при загальній місткості стадіону 40003 місця.

«На цей час певна кількість квитків залишилася в броні і їх поява в касах стадіону можлива вранці в день матчу», - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозані визнав матч «Металіст» – «Карпати», що відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 4:0, договірним. CAS застосував низку дисциплінарних та фінансових санкцій до гравців та керівництва ФК «Металіст» та ФК «Карпати».

Після цього у пресі з’явилася інформація про те, що Європейський футбольний союз (УЄФА) вивчить рішення CAS у справі «Металіста» й розгляне можливість допуску харківського клубу до участі в розіграші Ліги Чемпіонів 2013-2014 років.

Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян. Після матчу розгорівся скандал – харківський та львівський клуби звинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.

19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчу«Металіста» і «Карпат» був довічно усунений від будь-якої діяльності у футболі екс-гравець «Карпат» Сергій Лащенков і на п'ять років дискваліфікований спортивний директор «Металіста» Євген Красніков.

Генеральному директору львівського клубу Ігорю Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти «Карпат», які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на три роки умовно. Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни.