Дві українські тенісистки ввійшли до світового Top-100

Як повідомляє офіційний сайт WTA, у ТОР-100 рейтингу присутня ще одна українка - Леся Цуренко, яка за тиждень піднялася з 61-го на 60-е місце.

Місця в другій сотні рейтингу посідають п'ять українських тенісисток: Марина Заневська втратила один пункт і опустилася на 117-й рядок; Надія Киченок зберегла 125-у позицію; Катерина Козлова злетіла на 17 позицій і розмістилася на 177-му рядку рейтингу; Ольга Савчук перемістилася з 180-ої позиції на 179-у, а Юлія Бейгельзимер – з 187-ої на 182-у.

Лідирує в світовому рейтингу, як і раніше, американка Серена Уїльямс. Другою ракеткою світу стала білоруска Вікторія Азаренко, обійшовши росіянку Марію Шарапову. Австралійка Саманта Стосур, яка виграла турнір у Карлсбаді (США), піднялася з 13-го на 11-е місце. ТОП-20 замкнула словачка Домініка Цибулкова, піднявшись з 21-ої позиції.