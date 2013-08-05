Збірна Житомирщини стала лідером Кубку України з триатлону

Як повідомили сьогодні кореспонденту УНІАН у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, участь у змаганнях взяли найсильніші триатлоністи з 11-ти регіонів України.

На тему: У Житомирі відбуваються всеукраїнські змагання з триатлону

Серед жінок весь подіум складали спортсменки з Житомирської області. Так, за підсумками Кубку України з триатлону серед жінок перше місце здобула Олександра Степаненко друге - Анна Абдулова, третє місце - Роксолана Іщук.

Серед чоловіків на першому місці виявився Сергій Кохан (Житомирська область), на другому - Дмитро Маляр (Дніпропетровська область) , а на третьому - Артур Шевчук (Житомирська область). Усі житомирські переможці та призери Кубку України є вихованцями Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності.

У змаганнях Дитячої триатлонної ліги України серед дівчат здобула вихованка Житомирської ДЮСШ «Авангард» Марта Покотило. У дитячих змаганнях серед хлопців перемогу святкували юні одесити.

Також в рамках всеукраїнських змагань з триатлону у Житомирі вперше в Україні провели офіційний чемпіонат з паратриатлону за участю 25 спортсменів-інвалідів. Змагання паратриатлоністів пройшли у різних номінаціях. Серед них були і незрячі, і спортсмени з вадами опорно-рухового апарату. Тут чемпіоном став також вихованець житомирської школи триатлону Володимир Степаненко, який вже двічі виступав на чемпіонаті Європи з паратриатлону. В.Степаненко є вихованцем Житомирського регіонального центру «Інваспорт» .

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирі відбулися всеукраїнські змагання з триатлону, в яких брали участь майже 200 спортсменів.