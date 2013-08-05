«Металіст» ще можуть виключити з нинішньої Ліги чемпіонів

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розгляне питання правомірності участі харківського "Металіста" в Лізі чемпіонів сезона-2013/2014, повідомили агентству "Р-Спорт" у прес-службі УЄФА.

Як відомо, спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) 2 серпня виніс рішення про дискваліфікацію шести колишніх гравців футбольного клубу "Карпати" (Львів) на три роки у справі про договірний матч у 2008 році. Матч між "Карпатами" та харківським "Металістом" відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою "Металіста" з рахунком 4:0.

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"УЄФА взяв до відома рішення CAS. Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне питання участі" Металіста "у Лізі чемпіонів сезона-2013/2014, грунтуючись на регламенті турніру", - йдеться в заяві УЄФА.