Збірна України з пляжного футболу зіграє у фіналі Євроліги

Як повідомляє офіційний сайт змагань, на рахунку збірної України 9 очок у шести проведених матчах, за різницею м'ячів "+13".

Разом з тим, команди Білорусі, Німеччини і Румунії, що посіли 9-11 місця, набрали лише по 3 бали, а аутсайдер турніру - французи, і зовсім програли всі свої матчі - 0.

Фінал Євро-2013 відбудеться в 80 кілометрах від Барселони (Іспанія), на побережжі Середземного моря, в містечку Тореденбрара.

У боротьбі за статус найсильнішої команди в пляжному футболі в Європі в групі А зійдуться команди Іспанії, Росії, Нідерландів та Італії. У групі B - команди Португалії, Польщі, Швейцарії і України.

Наша команда послідовно зіграє зі збірними Польщі (8 серпня), Швейцарії (9 серпня) і Португалії (10 серпня). Фінальний матч, в якому зійдуться переможці груп, відбудеться 11 серпня.