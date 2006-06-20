Тренер збірної Саудівської Аравії: Україна продемонструвала неземний футбол

4:0 у матчі з Саудівською Аравією– довгоочікуване свято, яке нарешті завітало й на нашу вулицю.

Маркос Пакета, головний тренер збірної Саудівської Аравії з футболу, заявив: "Ми шоковані такою поразкою. Всупереч нашим очікуванням, Україна продемонструвала неземний футбол. Впевнений, якщо б наші сьогоднішні суперники так само натхненно грали з іспанцями, від команди Арагонеса не залишилося й мокрого місця".

ICTV