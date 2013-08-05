В Аргентині футбольним фанам заборонили вболівати на виїзді

Перші два тижні сезону будуть діяти також обмеження, що дозволяють присутність на матчах лише вболівальників, що належать до клубів, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.

До таких жорстких заходів АFA була змушена вдатися, щоб знизити рівень насильства на футбольних матчах.

Тим часом асоціація визнала, що зіткнення можуть виникати також і між членами футбольних клубів, і підкреслила, що насильство - це проблема всього суспільства, а не тільки футбольних фанатів.

Як пише AFP, 4 серпня перші матчі пройшли без серйозних проблем.