В Аргентині футбольним фанам заборонили вболівати на виїзді
08:15, 05 серпня 2013Спорт
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В Аргентині футбольна асоціація (AFA) з початку нового сезону заборонила вболівальникам клубів бути присутніми на виїзних матчах.
В Аргентині намагаються вирішити проблему насильства на стадіонах /
Фото: sovsport.ru
Фото: sovsport.ru
Перші два тижні сезону будуть діяти також обмеження, що дозволяють присутність на матчах лише вболівальників, що належать до клубів, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.
До таких жорстких заходів АFA була змушена вдатися, щоб знизити рівень насильства на футбольних матчах.
Тим часом асоціація визнала, що зіткнення можуть виникати також і між членами футбольних клубів, і підкреслила, що насильство - це проблема всього суспільства, а не тільки футбольних фанатів.
Як пише AFP, 4 серпня перші матчі пройшли без серйозних проблем.
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