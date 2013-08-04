Луческу відзначив «чудове суддівство»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу на післяматчевій прес-конференції підбив підсумок гри з «Динамо»:

- Сьогодні вийшла дуже видовищна і змістовна гра. Була велика інтенсивність протягом усіх 90 хвилин. Ми здобули хорошу перемогу за рахунок того, що дуже грамотно зіграли гравці. Особливо хотілося б підкреслити, що ми грали проти найкращого «Динамо» за останні роки. Як я і передбачав, «Динамо» будувало гру за рахунок своєї потужності. Ми виграли за рахунок хорошої організації, техніки володіння м'ячем гравцями. Завдяки цьому багато моментів створили і багато реалізували. Правда, Срна влучив у штангу...

Нарешті, оборона добре розібралася проти сильних гравців нападу суперника.

Особливо відзначив би також чудове суддівство. Арбітр переривав гру тоді, коли потрібно. Тримав нитки гри в своїх руках, давав можливість грати, не зловживав. Відсудив дуже добре, ніяких претензій бути не може.

На репліку про те, що Блохіна суддівство, м'яко кажучи, не вразило, Луческу зауважив:

- Ми виграли, у нас свій аналіз суддівства, вони програли - у них свій. Головне - ніхто не травмувався, всі здорові пішли з поля. Не бачу жодних зауважень по суддівству, але також розумію Блохіна. Напевно, він більшого очікував від своїх гравців

Також Містер трохи покартав своїх уболівальників:

- Атмосфера на грі була приголомшливою. Спасибі всім глядачам, які за нас вболівали. Разом з тим, хотів би відзначити те, що ніяк не прикрашає наших уболівальників - фаєр-шоу. Воно нам не тільки не допомогло, а навпаки - дуже завадило. Зазвичай я гравців прошу нагнітати обстановку після забитих голів, а тут це зовсім недоречно зробили вболівальники. Таким чином, вони допомогли супернику охолонути, прийти в себе, пауза була нам не на руку. А якби це виникло в Лізі чемпіонів? У нас були б дуже великі проблеми з УЄФА.