Блохін розповів, як розірвали Ярмоленка

Після поразки від «Шахтаря» в матчі Прем'єр-ліги головний тренер «Динамо» підбив підсумок зустрічі:

- Вітаю «Шахтар» з перемогою. Думаю, гра за напруженням була дуже гарною. Обмінялися швидкими голами, а потім матч був, напевно, як на гойдалці - хто заб'є другий м'яч. Але другий гол ми пропустили через помилку. Потім треба було ризикувати, і я випустив другого нападника, спробував змінити ситуацію. Пропустили контратаку, але було вже все одно, який рахунок - 2:1, 3:1 або 4:1. Загалом я дуже задоволений командою з однієї простої причини... Напевно, не вистачило часу для зіграності, для розуміння. Якби ця гра була тижнів через два - напевно, ми б діяли трохи краще. Просто катастрофічно не вистачає часу для зіграності! У нас п'ять нових футболістів, але це цілком нормально. Думаю, що у команди видно просування вперед. Тому в цілому я задоволений, хоча і програли.

Відносно травми Андрія Ярмоленка тренер зазначив: - Ярмоленку розірвали ногу. Просто некрасиво, коли футболіст ламає іншого футболіста, а двоє підходять, один одному руки потискують і радіють, що вбили Ярмоленка. Чого радіти? У наступній грі можна і тебе вбити. Це ж футбол. Повинні дотримуватися правила Fair Play. А люди радіють, що вбили Ярмоленка. Звичайно, на це, чесно кажучи, якось дивно дивитися.

Також Олег Блохін прокоментував суддівство.

- Хочу сказати про суддівство. Я ніколи не говорив про дії арбітра, але вибачте. Коли Григорій Михайлович Суркіс був президентом ФФУ, говорили, що було суддівство на користь брата. А зараз вже, напевно, Григорій Михайлович не бере участі в цьому процесі. Але сьогодні, вважаю, суддівство не відповідало рівню того напруження і боротьби команд, які вийшли на поле. Суддя, м'яко кажучи, не вразив.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку відбувся матч четвертого туру Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" на своєму полі в Донецьку обіграв київське "Динамо" з рахунком 3:1.