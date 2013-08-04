У Житомирі відбуваються всеукраїнські змагання з триатлону

Як передає кореспондент УНІАН, протягом дня у гідропарку проходитимуть змагання в рамках першого чемпіонату України з триатлону, Кубку України з триатлону, Відкритого континентального кубку з триатлону, а також всеукраїнські змагання «Дитяча триатлонна ліга».

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Як прозвучало на відкритті змагань, житомирська школа триатлону по праву вважається найкращою в Україні. Це неодноразово доводили на змаганнях різних рівнів житомиряни- триатлоністи Олександра Степаненко, Олеся Пристайко, Дмитро Сапунов, Єгор Мартиненко та інші.

У програмі «Дитячої триатлонної ліги» - змагання молодшої групи дитячої триатлонної ліги - плавання вздовж берега річки Тетерів на сто метрів та забіг на 400 м. Триатлоністи старшої групи плаватимуть на дистанції 200 метрів та візьмуть участь у велогоноці на 4 км.

Тут же, у гідропарку на березі річки Тетерів сьогодні урочисто відкриють Кубок України з триатлону. У програмі цих змагань - заплив спортсменів на 750 м, велогонка на 20 км та біг на 5 км.

Протягом дня тут також пройдуть перший чемпіонат України з паратриатлону (плавання на 300 метрів, велогонка на 8 км та біг на 2 км) та змагання континентальної триатлонної ліги (1500 м - плавання, 40 км - велогонка та 10 км - біг).

Кожен спортсмен отримає у подарунок від мерії книгу краєзнавця Георгія Мокрицького "Житомир європейський".