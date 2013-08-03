Українка Елліна Світоліна виграла турнір Міжнародної тенісної федерації (ITF).

Як передає СпортОнлайн.ua, сьогодні, 3 серпня, в Донецьку на турнірі ITF на відкритих кортах (хард) з призовим фондом 75 тис. дол. відбувся фінальний матч.

Лідер посіву, перша ракетка України 18-річна Світоліна, яка займає в світовому рейтингу 49-те місце, стала переможницею турніру.

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У вирішальному матчі українка у трьох сетах здобула перемогу над 103-м номером рейтингу WTA 20-річної угоркою Тімя Бабош з рахунком 3:6, 6:2, 7:6 (11:9).

Для перемоги Світоліній знадобилася 1 година 45 хвилин.

У турнірі брали участь 32 тенісистки.