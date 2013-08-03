Українка Лівер вийшла у півфінал чемпіонату світу з плавання

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Лівер фінішувала шостою із 76 спортсменів на дистанції 50 м брасом. Із результатом 30.68 вона побила рекорд України, встановлений у цьому році в Познані (Польща) Вікторією Солнцевою.

Першою у попередньому запливі сьогодні була срібна призерка цьогорічного чемпіонату світу росіянка Юлія Єфимова. Другою припливла олімпійська призерка 2012 року американка Джесіка Харді, третьою – рекордсменка світу та золота призерка цьогорічного чемпіонату Рута Мелітуте.

Півфінальний заплив стартує сьогодні ввечері. Нагадаємо, сьогодні ввечері виступатиме ще одна українська спортсменка Дарина Зевіна. Вона змагатиметься у фіналі на дистанції 200 м на спині.