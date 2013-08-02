Курченко каже, що викритий договірняк з Карпатами не завадить Металісту
Курченко сподівається, що рішення Лозаннського суду не завадить «Металісту» розвиватися.
Президент ФК «Металіст» Сергій Курченко сподівається, що рішення Лозаннського суду не завадить подальшому розвитку харківського футбольного клубу.
Про це йдеться в коментарі Курченка, поширеному прес-службою ФК «Металіст».
«Ми з повагою ставимося до рішення Лозаннського суду. Справа, за якою прийнято рішення, тягнеться з 2008 року. Вона слухалася більше трьох років тому, коли в клубу був ще попередній власник. Я чекав цього рішення з початку 2013 року. Справа складна, але терміни її розгляду, і, головне, момент винесення рішення – під час відбіркового туру Ліги Чемпіонів – нас засмутили», - зазначив президент клубу.
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«Думаю, що це рішення не буде нести істотних наслідків для «Металіста» в майбутньому. Ми детально розберемося в його обґрунтованості і зробимо все для захисту наших інтересів. «Металіст» робить успіхи, вирвався в Лігу чемпіонів і ми будемо домагатися, щоб спори п’ятирічної давності не заважали клубу рухатися вперед», - заявив Курченко.
Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні визнав матч «Металіст» – «Карпати», що відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 4:0, договірним. За рішенням суду, з клубів не буде знято по 9 очок, однак обидва клуби будуть змушені сплатити штрафи у розмірі еквівалентному 25 тис дол; рішення позбавити харківський клуб бронзових нагород у сезоні 2007/2008 залишилось в силі; спортивний директор ФК «Металіст» Євген Красніков сплатить штраф у розмірі 10 тис. дол. та буде позбавлений можливості займатись будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом, протягом 5 років. Також дисциплінарна та фінансові санкції застосовані щодо футболістів та керівництва команд.
Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 року у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян. Після матчу розгорівся скандал – харківський та львівський клуби звинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.
19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчу«Металіста» і «Карпат» був довічно усунений від будь-якої діяльності у футболі екс-гравець «Карпат» Сергій Лащенков і на п'ять років дискваліфікований спортивний директор «Металіста» Євген Красніков.
Генеральному директору львівського клубу Ігорю Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти «Карпат», які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на три роки умовно. Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни.