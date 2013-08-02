Курченко каже, що викритий договірняк з Карпатами не завадить Металісту

Президент ФК «Металіст» Сергій Курченко сподівається, що рішення Лозаннського суду не завадить подальшому розвитку харківського футбольного клубу.

Про це йдеться в коментарі Курченка, поширеному прес-службою ФК «Металіст».

«Ми з повагою ставимося до рішення Лозаннського суду. Справа, за якою прийнято рішення, тягнеться з 2008 року. Вона слухалася більше трьох років тому, коли в клубу був ще попередній власник. Я чекав цього рішення з початку 2013 року. Справа складна, але терміни її розгляду, і, головне, момент винесення рішення – під час відбіркового туру Ліги Чемпіонів – нас засмутили», - зазначив президент клубу.

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«Думаю, що це рішення не буде нести істотних наслідків для «Металіста» в майбутньому. Ми детально розберемося в його обґрунтованості і зробимо все для захисту наших інтересів. «Металіст» робить успіхи, вирвався в Лігу чемпіонів і ми будемо домагатися, щоб спори п’ятирічної давності не заважали клубу рухатися вперед», - заявив Курченко.

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні визнав матч «Металіст» – «Карпати», що відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 4:0, договірним. За рішенням суду, з клубів не буде знято по 9 очок, однак обидва клуби будуть змушені сплатити штрафи у розмірі еквівалентному 25 тис дол; рішення позбавити харківський клуб бронзових нагород у сезоні 2007/2008 залишилось в силі; спортивний директор ФК «Металіст» Євген Красніков сплатить штраф у розмірі 10 тис. дол. та буде позбавлений можливості займатись будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом, протягом 5 років. Також дисциплінарна та фінансові санкції застосовані щодо футболістів та керівництва команд.

Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 року у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян. Після матчу розгорівся скандал – харківський та львівський клуби звинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.

19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчу«Металіста» і «Карпат» був довічно усунений від будь-якої діяльності у футболі екс-гравець «Карпат» Сергій Лащенков і на п'ять років дискваліфікований спортивний директор «Металіста» Євген Красніков.

Генеральному директору львівського клубу Ігорю Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти «Карпат», які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на три роки умовно. Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни.