«Шахтар» знайшов помилку в рішенні суду Лозанни щодо матчу «Металіст» - «Карпати»

У рішенні Лозаннського суду щодо матчу «Металіст» - «Карпати», опублікованому сьогодні вдень, були невірні відомості щодо дискваліфікації двох гравців, які брали участь у грі – Василя Кобіна і Миколи Іщенка.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін, нинішні гравці донецької команди Кобін та Іщенко дискваліфіковані умовно.

У сьогоднішньому прес-релізі Лозаннського спортивного арбітражного суду значилося, що Сергій Пшеничних, Василь Кобін, Микола Іщенко, Володимир Федорів і Мацей Налєпа одержали однакове покарання: три роки дискваліфікації, штраф 10 тисяч доларів і потім випробувальний термін на два роки.

У свою чергу, Палкін цю новину прокоментував так: "У сьогоднішньому прес-релізі суду є помилка. Стосовно футболістів В. Кобіна і М. Іщенка суд залишив у силі рішення Апеляційного комітету ФФУ про те, що футболісти повинні сплатити штраф 10 000 доларів США і додатково будуть усунені від футболу на 3 роки умовно з випробувальним терміном у 2 роки. Із прес-релізу суду виходить, що усунення від футболу не умовне. Це не відповідає тексту рішення".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лозаннський суд офіційно визнав матч «Металіст» - «Карпати» договірним, але не дискваліфікував харківську команду з єврокубків сезону 2013/14. Команда позбавлена бронзових медалей сезону 2007/08. Також на харківський і львівський клуби накладені фінансові штрафи, а на окремих гравців, які брали участь у матчі, – штрафи і дискваліфікація.