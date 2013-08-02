Арбітраж у Лозані визнав договірним матч 2008 року «Металіст» - «Карпати»

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозані визнав матч «Металіст» – «Карпати», що відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 4:0, договірним.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Карпати».

Згідно повідомлення, відповідне рішення Спортивного арбітражного суду ФК «Карпати» отримав сьогодні.

Журі вирішило відхилити усі апеляції за винятком апеляцій, поданих ФК «Карпати», ФК «Металіст» та двома представниками ФК «Карпати» – Петром Димінським та Ігорем Дедишином. Останні були частково задоволені. Апеляція Олександра Єфремова була задоволено повністю.

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За рішенням суду, з клубів не буде знято по 9 очок, однак обидва клуби будуть змушені сплатити штрафи у розмірі еквівалентному 25 тис дол; рішення позбавити харківський клуб бронзових нагород у сезоні 2007/2008 залишилось в силі; спортивний директор ФК «Металіст» Євген Красніков сплатить штраф у розмірі 10 тис дол. та буде позбавлений можливості займатись будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом, протягом 5 років;

На футболістів Пшеничних, Іщенка, Кобіна, Федоріва, Налєпу накладено заборону професійно займатися футболом протягом 3 років з додатковим випробувальним періодом на 2 роки, а також штрафні санкції у розмірі по 10 тис дол; на футболіста Сергія Лащенкова накладено заборону професійно займатися футболом протягом 5 років та штрафні санкції у розмірі 10 тис дол..

На президента ФК «Карпати» Петра Димінського та гендиректора "Карпат" Ігоря Дедишина накладено умовні санкції на випробувальний період (один рік та шість місяців відповідно), а також штраф (еквівалент 5 тис дол та 2,5 тис дол відповідно).

Повністю виправдано віце-президента «Карпат» Олександра Єфремова.

Щодо футболістів Кірильчика, Кожанова, Мартищука, Ощипка, Фещука, Худоб`яка, Голодюка, Ґодвіна, Женюха, Зеньова, Кополовця, Петрівського, Ткачука, які також брали участь у згаданому матчі, однак не апелювали до CAS, рішення АК ФФУ залишається чинним: штрафні санкції у розмірі від 5 тис дол до 10 тис дол доларів та умовна дискваліфікація на три роки з випробувальним терміном 2 роки.

Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян. Після матчу розгорівся скандал – харківський та львівський клуби звинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч мав договірний характер.

19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України про нібито договірний статус матчу«Металіста» і «Карпат» був довічно усунений від будь-якої діяльності у футболі екс-гравець «Карпат» Сергій Лащенков і на п'ять років дискваліфікований спортивний директор «Металіста» Євген Красніков.

Генеральному директору львівського клубу Ігорю Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всі футболісти «Карпат», які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на три роки умовно. Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ в Спортивний арбітражний суд Лозанни.