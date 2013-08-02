Матч «Шахтар» - «Динамо» покажуть 8 телеканалів

4 серпня чемпіон України донецький "Шахтар" у матчі Прем'єр-ліги прийме київське «Динамо», за цим протистоянням зможуть спостерігати уболівальники на 8 телеканалах у різних країнах світу.

Як повідомляється в офіційному релізі ФК "Шахтар", гру покажуть як українські кабельні і супутникові канали, так і зарубіжні.

Крім телеканалів «Футбол» і «Україна», у прямому ефірі матч покажуть «Інтер+», Dolce Sport (Румунія), Polsat Sport Extra (Польща) і SportKlub, мовлення якого поширюється на територію всієї колишньої Югославії (Сербія, Хорватія, Македонія, Словенія, Боснія, Чорногорія).

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Крім того, у прямому ефірі українські «класико» побачать численні шанувальники «Шахтаря» у Бразилії по телеканалу ESPN. А уболівальники Близького Сходу і Північної Африки зможуть подивитися поєдинок «гірників» з підопічними Олега Блохіна у запису завдяки каналу Line Sport.

Гра "Шахтар"-"Динамо" розпочнеться в неділю о 19.00.