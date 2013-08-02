Фоменко оголосив склад збірної України на контрольний матч з Ізраїлем

Головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко оголосив список із 25 гравців, викликаних на контрольний матч з Ізраїлем, що відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський» у Києві.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, найбільше представництво у національній команді мають «Дніпро» та «Шахтар» - по шість гравців. Київське «Динамо» цього разу представлене п’ятьма футболістами. Через травму не зможе допомогти головній команді країни Денис Гармаш. Два гравці делегує до збірної України харківський «Металіст», по одному - маріупольський «Іллічівець», донецький «Металург», полтавська «Ворскла», луганська «Зоря», ФК «Севастополь» та російський "Зеніт" (Санкт-Петербург).

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У нинішньому складі один новачок. Вперше отримав виклик до національної команди гравець луганської «Зорі» Дмитро Хомченовський. 23-річний півзахисник провів 13 ігор за молодіжну збірну України, забивши при цьому один гол.

Вдруге отримали запрошення до національної команди нещодавні дебютанти Олександр Ковпак, котрий двічі виходив на заміну (у матчах проти Камеруну та Чорногорії), та Денис Дедечко, якому раніше завадила вийти на поле травма.

Склад збірної України виглядає таким чином.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Максим Коваль («Динамо» Київ), Рустам Худжамов («Іллічівець» Маріуполь).

Захисники: В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі - «Шахтар»), Євген Хачеріді, Євген Селін (обидва - «Динамо»), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - «Дніпро» Дніпропетровськ).

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко (обидва - «Динамо»), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва - «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко, Дмитро Гречишкін (обидва - «Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст» Харків), Денис Дедечко («Ворскла» Полтава), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Дмитро Хомченовський («Зоря» Луганськ), Олександр Ковпак («Севастополь»).

Нападники: Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Марко Девич («Металіст»).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Ізраїль розпочнеться 14 серпня на НСК "Олімпійський" о 21.00.