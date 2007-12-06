Лужний: нічого страшного

Після учорашнього кубкового матчутренери Таврії і Динамо погодилися, що усе вирішиться в Києві.

Олег Лужний, в.о. головного тренера Динамо:

"Звичайно ж, я незадоволений грою. Сьогодні гру передрішили дві помилки воротаря: один удар - два голи. Вважаю, такі люди не мають права грати в Динамо. У тому, що ми не реалізували свої моменти, немає нічого страшного. Це був лише "перший тайм" кубкового протистояння - все вирішиться в Києві".

"Думаю, взимку Динамо чекають значні зміни"

Михайло Фоменко, головний тренер Таврії:

"Перший тайм" закінчився на нашу користь, потрібно готуватися до другого. Чому добилися позитивного результату? Відповідь одна: самовіддача футболістів була на високому рівні плюс об`єктивне суддівство".

Football.ua