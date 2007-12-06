Шахтар показав нове яйце..., тобто лице (фото)

Вчора в Донецьку був презентований кардинально оновлений логотип донецького «Шахтаря».

Новий бренд представляли в урочистій обстановці. На заході були присутні ветерани «Шахтаря», представники українських і зарубіжних ЗМІ і основний склад сьогоднішнього «Шахтаря» на чолі з керівництвом клубу в особі президента Ріната Ахметова і генерального директора Сергія Палкіна.

Сценарій вечора був складений так, що історичні екскурси з життя «Шахтаря» чергувалися з виступами зірок української естради: Світлани Лободи, Андрія Кравчука, Віктора Павліка, дуету «Барселона», Таїсії Повалій.

Зі сцени також було оголошено, що Президент України Віктор Ющенко нагородив головного тренера «Шахтаря» Мірчу Луческу орденом «За заслуги» III ступеня. Орден вручав голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко.

Наставника «гірників», який піднявся на сцену, зал зустрів оваціями.

"Велике спасибі! Я прошу вибачення за те, що учора ввечері не зміг виграти той матч", – сказав розчулений тренер.

У фінальній частині перед залом для глядачів під акомпанемент гімну футбольного клубу з`явилося величезне зображення нового логотипу «гірників», символу, який, як відзначає прес-служба ФК "Шахтар","знаменує початок нової ери «Шахтаря», узяття нових спортивних висот і досягнень".

Фото УНІАН