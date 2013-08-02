У бійці з Црвеною Звездою постраждали 20 одеських уболівальників

Про це UA-Футбол повідомив генеральний директор ФК "Чорноморець" Сергій Керницький. За його словами, один з уболівальників перебуває у тяжкому стані, машиною "Швидкої допомоги" він відправлений до обласної лікарні.

- Ми найсерйознішим чином готувалися до цього матчу, підготували радіозвернення до сербських уболівальників. І перша частина матчу пройшла, в цілому, в нормальній обстановці. Але в другому таймі ситуація стала погіршуватися, а потім і зовсім вийшла з-під контролю. Ми отримали інформацію про те, що за п'ятнадцять хвилин до кінця сербські фанати збираються зірвати матч, в масовому порядку вибігти на футбольне поле. Ми оперативно проінформували сили правопорядку, це було своєчасно. Але, на жаль, інциденти все ж таки відбулися. Один наш вболівальник жорстоко побитий, у нього множинні перелами ребер і розрив селезінки.

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- Ми будемо стежити за ситуацією і допоможемо потерпілому усіма можливими способами, - цитує UA-Футбол. - Зараз ми займаємося документуванням всього, що сталося, готує рапорт делегат матчу. Буде підраховано і шкоду, якої завдали нашому стадіону сербські вболівальники. Вони зривали сидіння, палили їх фаєрами, кидали пляшки.

Нагадаємо, матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи між "Чорноморцем" і "Црвеною Звездою" завершився перемогою одеської команди з рахунком 3:1. Гра у відповідь - 8 серпня.