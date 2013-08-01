Донецький «Металург» програв албанцям в Лізі Європи

Як передає офіційний сайт УЄФА, албанська клуб вийшов вперед вже на 6-й хвилині гри, коли гол забив Лукас Малакарне.

Надалі «Металург» спробував перехопити ініціативу, створював атаки, але не міг реалізувати свої численні моменти.

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На 69-й хвилині «Металург» залишився в меншості, коли за грубість був вилучений з поля Микола Морозюк. Але й після цього гості атакували, намагаючись зрівняти рахунок.

Проте, суперник не тільки відбився, а й зумів зміцнити свою перевагу. Гол на 84-й хвилині забив Ренато Малота - 2:0.

Таким чином, «Металург» сильно ускладнив собі завдання виходу в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться у Донецьку рівно через тиждень, 8 серпня.