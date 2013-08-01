«Чорноморець» обіграв «Црвену Звезду» в Лізі Європи

Одеський «Чорноморець» обіграв сербську «Црвену Звезду» з Белграда з рахунком 3:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була перша гра в двоматчевому протистоянні українського і сербського клубів.

Гра в Одесі з самого початку проходила з перевагою господарів поля. Але до певного часу господарі ніяк не могли реалізувати свою перевагу. Вигідні моменти на початку зустрічі не реалізували Сіто Рієра та Іван Бобко. Також дуже активний був на полі Олексій Антонов.

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Втім, п'ятихвилинка в середині першого тайму суттєво вплинула на хід гри. На 31-й хвилині Пабло Фонтанелло класно закинув м'яч у штрафну на Френка Джа Джеджу. Той з кута воротарського перекидав м'яч через воротаря сербів Бобана Байковіча, але сербів виручив захисник Йован Крнета. Однак, далеко м'яч вибити він не зміг. М'яч підхопив Антонов і прострілив на Рієру, який з лінії воротарського пробив по порожніх воротах - 1:0.

А на 36-й хвилині гол забив Джеджу. В одеситів знову вийшов закид м'яча за спину центральних захисників сербів, Джеджу вискочив один на один з голкіпером і пробив повз Байковіча, який вийшов з воріт - 2:0.

Після перерви суперник перехопив ініціативу. Серби діяли набагато активніше і створювали багато гольових моментів. І гол на 58-й хвилині забив Вукан Савічевич. Одесити втратили м'яч на фланзі на своїй половині поля, послідувала миттєва контратака і після прострілу Савічевич з десяти метрів точно пробив у нижній кут - 2:1.

Гол лише надихнув сербів, які продовжували потужно атакувати і були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. Але на 77-й хвилині їх плани звалилися через власну помилку в штрафній площі. Андерсон Сантана у штрафному гостей прокидав м'яч повз Філіпа Младеновича і був зупинений з порушенням правил. Пенальті чітко реалізував Олексій Антонов - 3:1.

Після цього господарі впевнено довели матч до перемоги.

Таким чином, одесити зробили вагому заявку на перемогу за сумою двох матчів.

Гра у відповідь відбудеться рівно через тиждень, 8 серпня, в Белграді.