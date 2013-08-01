ФК «Карпати» повинні заплатити гравцеві 600 тисяч євро компенсації

Палата з розв’язання спорів Федерації футболу України ухвалила рішення про стягнення з футбольного клубу "Карпати" (Львів) заборгованості та компенсації на користь гравця команди Крістобаля Маркеса за порушення умов контракту.

На тему: Футболіста «Шахтаря» не покарають за грубу гру в матчі з «Чорноморцем»

Як йдеться в повідомленні юридичної фірми ЄПАП, що представляла інтереси футболіста, клуб виплатить Маркесу 600 тис. євро.

Також Палата з розв’язання спорів своїм рішенням достроково розірвала контракт унаслідок його порушення з боку ФК «Карпати», надавши Крістобалю Маркесу статус «вільного агента».

Разом з тим, це рішення не остаточне. Воно може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.